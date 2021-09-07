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07 вересня 2021, 12:07 31

Фракція "Слуга народу" поповнилася новим депутатом

07 вересня 2021, 12:07 31
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Фото з відкритих джерел
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Обраний до парламенту за списком партії "Слуга народу" Антон Швачко склав присягу народного депутата

Як передає RegioNews, текст присяги він зачитав з трибуни парламенту.

"Присягаю на вірність Україні. Зобов’язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників", - проголосив парламент.

Нагадаємо, що нардеп набуває повноважень після складання присяги.

Влітку Центральна виборча комісія визнала обраним нардепом Швачка, а, пізніше його зареєструвала. У парламенті він замінив Дениса Монастирського, якого призначено міністром внутрішніх справ.

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