Фракція "Слуга народу" поповнилася новим депутатом
Обраний до парламенту за списком партії "Слуга народу" Антон Швачко склав присягу народного депутата
Як передає RegioNews, текст присяги він зачитав з трибуни парламенту.
"Присягаю на вірність Україні. Зобов’язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників", - проголосив парламент.
Нагадаємо, що нардеп набуває повноважень після складання присяги.
Влітку Центральна виборча комісія визнала обраним нардепом Швачка, а, пізніше його зареєструвала. У парламенті він замінив Дениса Монастирського, якого призначено міністром внутрішніх справ.
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