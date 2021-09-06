Рада може у четвер зібратися позачергово: названо причину
Верховна Рада може 9 вересня зібратися на позачергове пленарне засідання задля розгляду звернення до Конгресу США щодо надання Україні статусу основного союзника поза НАТО
Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм канал народного депутата Олексія Гончаренка, який оприлюднив підписні листи під відповідним зверненням. За даними парламентаря проведення засідання підтримали 150 депутатів, чого достатньо для проведення засідання.
"Рада на позачерговому засіданні розгляне звернення до Конгресу щодо надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО (MNNA). Орієнтовно позачергова сесія відбудеться у четвер!", - написав депутат
Нагадаємо, що 7 вересня відбудеться відкриття чергової сесії парламенту.
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