Рада может в четверг собраться на внеочередное заседание: названа причина

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Верховная Рада может 9 сентября собраться на внеочередное пленарное заседание для рассмотрения обращение к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграмм канал народного депутата Алексея Гончаренко, который обнародовал подписные листы под соответствующим обращением. По данным парламентария, проведение заседания поддержали 150 депутатов, чего достаточно для проведения заседания.

"Рада на внеочередном заседании рассмотрит обращение к Конгрессу относительно предоставления Украине статуса основного союзника США вне НАТО (MNNA). Ориентировочно внеочередная сессия состоится в четверг!", - написал депутат

Напомним, что 7 сентября состоится открытие очередной сессии парламента.