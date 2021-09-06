У Раді немає голосів на підтримку скорочення кількості депутатів до 300 - перший віце-спікер

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На сьогоднішній день в парламенті немає голосів на підтримку змін до Конституції щодо скорочення кількості народних депутатів до 300

Про це пише RegioNews з посиланням на інтерв'ю першого віце-спікера Руслана Стефанчука інформагентству "РБК-Україна".

"Зміни до Конституції-це така річ, де "Слуги народу" не вистачає. Адже нам потрібні 300 голосів у залі. Я просто відверто скажу, що зараз консолідацію інших фракцій з питання скорочення Ради до 300, відкликання нардепів та інших внутрішніх речей знайти поки не вдається", - пояснив заступник Дмитра Разумкова

У той же час перший віце-спікер розраховує, що голоси вдасться дозбирати.

"Ми сподіваємося, що з тими партіями, які проголошували це у своїх програмах, ми зможемо знайти консенсус, зокрема з питань про внесення змін до Конституції", - резюмував Руслан Стефанчук

Нагадаємо, що Верховна Рада в листопаді 2020 року підтримала в першому читанні зміни до Конституції щодо скорочення кількості депутатів до 300