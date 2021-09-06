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06 сентября 2021, 16:26 7

В Раде нет голосов в поддержку сокращения количества депутатов до 300 - первый вице-спикер

06 сентября 2021, 16:26 7
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Фото из открытых источников
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На сегодняшний день в парламенте нет голосов в поддержку изменений в Конституцию относительно сокращения количества народных депутатов до 300

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на интервью первого вице-спикера Руслана Стефанчука информагентству "РБК-Украина".

"Изменения в Конституцию – это такая вещь, где "Слуги народа" не хватает. Ведь нам нужны 300 голосов в зале. Я просто откровенно скажу, что сейчас консолидацию других фракций по вопросу сокращения Рады до 300, отзыва нардепов и других внутренних вещей найти пока не удается", - пояснил зам Дмитрия Разумкова

В тоже время первый вице-спикер рассчитывает, что голоса удастся дособирать.

"Мы надеемся, что с теми партиями, которые провозглашали это в своих программах, мы сможем найти консенсус, в частности по вопросам о внесении изменений в Конституцию", - резюмировал Руслан Стефанчук

Напомним, что Верховная Рада в ноябре 2020 года поддержала в первом чтении изменения в Конституцию относительно сокращения количества депутатов до 300.

Слуга народа Конституция депутаты сокращение

 
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