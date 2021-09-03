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03 вересня 2021, 22:03 31

У Мінюсті пропонують звузити сферу застосування люстрації

03 вересня 2021, 22:03 31
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Фото з відкритих джерел
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Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що люстрацію в Україні необхідно зберігти, однак звузити механізм її застосування

Про це пише RegioNews з посиланням на ефір урядовця на радіо "Новое время"

"Нам потрібно механізм люстрації зберегти. Але його сфокусувати на реально критично важливих персоналіях, зменшивши сферу його застосування. У нас є готовий законопроєкт, щоб це підкоригувати, він розроблений, але тим не менш, це питання дуже гаряче", - сказав Малюська.

При цьому він зазначив, що з цього питання поки немає єдиної думки ні в парламенті, ні серед експертів.

В жовтні 2019 ЄСПЛ визнав, що звільнення в Україні державних службовців на підставі закону "Про очищення влади" (люстрації), порушило права звільнених чиновників.

2 березня 2019 року стало відомо про запланований розгляд конституційності окремих пунктів закону "Про очищення влади". Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський зазначив, що немає сумнівів у необхідності люстрації, але оскаржуваний у КС закон "у багатьох своїх положеннях сумнівний".

Розгляд подання у Конституційному суді триває. У свою чергу в Мінюсті заявили< що напрацюють оновлений законопроєкт про люстрацію не чекаючи рішення Конституційного суду/

Кабмін Мінюст президент люстрація КСУ

 
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