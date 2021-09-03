В Минюсте предлагают сузить сферу применения люстрации

Фото из открытых источников

Министр юстиции Денис Малюська считает, что люстрацию в Украине необходимо сохранить, однако сузить механизм ее применения

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на эфир министра на радио "Новое время"

"Нам нужно механизм люстрации сохранить. Но его сфокусировать на реально критически важных персоналиях, уменьшив сферу его применения. У нас есть готовый законопроект, чтобы это подкорректировать, он разработан, но тем не менее, этот вопрос очень горячо", - сказал Малюська.

При этом он отметил, что по этому вопросу пока нет единого мнения ни в парламенте, ни среди экспертов.

В октябре 2019 года ЕСПЧ признал, что увольнение в Украине государственных служащих на основании закона "Об очищении власти" (люстрации), нарушило права уволенных чиновников.

2 марта 2019 року стало известно о запланированном рассмотрении конституционности отдельных пунктов закона "Об очищении власти". Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский отметил, что нет сомнений в необходимости люстрации, но оспариваемый в КС закон "во многих своих положениях сомнителен".

Рассмотрение представления в Конституционном суде продолжается. В свою очередь в Минюсте заявили