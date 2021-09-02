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02 сентября 2021, 14:18 23

СБУ за месяц блокировала 43 кибератаки на государственные сайты

02 сентября 2021, 14:18 23
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Фото: Рixabay
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Специалисты Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности Службы безопасности Украины в августе прекратили и нейтрализовали 43 кибератаки на информационные системы органов государственной власти

Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

Выявление кибератак произошло благодаря анализу более 36 тысяч критических событий информационной безопасности, выявленных в августе.

В основном основными типами выявленных киберугроз (хакерских атак) были:

  • соединение с командно-контрольными серверами (C & C Server);
  • попытки получения несанкционированного доступа (Brute Force Attack);
  • атаки на веб-приложения (Web App Attack);
  • вредоносное программное обеспечение (Malware).

Напомним, ранее сообщалось, что Государственная служба специальной связи и защиты информации заблокировала фейковый сайт "президента Украины", с которого осуществлялось распространение вредоносного программного обеспечения OUTSTEEL, предназначенного для поиска и эксфильтрации документов.

Украина СБУ киберзащита сайт кибератака

 
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