СБУ за месяц блокировала 43 кибератаки на государственные сайты
Специалисты Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности Службы безопасности Украины в августе прекратили и нейтрализовали 43 кибератаки на информационные системы органов государственной власти
Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на пресс-службу СБУ.
Выявление кибератак произошло благодаря анализу более 36 тысяч критических событий информационной безопасности, выявленных в августе.
В основном основными типами выявленных киберугроз (хакерских атак) были:
- соединение с командно-контрольными серверами (C & C Server);
- попытки получения несанкционированного доступа (Brute Force Attack);
- атаки на веб-приложения (Web App Attack);
- вредоносное программное обеспечение (Malware).
Напомним, ранее сообщалось, что Государственная служба специальной связи и защиты информации заблокировала фейковый сайт "президента Украины", с которого осуществлялось распространение вредоносного программного обеспечения OUTSTEEL, предназначенного для поиска и эксфильтрации документов.
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