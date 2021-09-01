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01 вересня 2021, 15:38 88

Депутати планують змінити Великий Герб Зеленського - Корнієнко

01 вересня 2021, 15:38 88
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Фото з відкритих джерел
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Народні депутати готують поправки до законопроекту Президента України Володимира Зеленського про Великий Державний Герб

Про це пише RegioNews з посиланням на інтерв'ю Новому Часу першого заступника голови фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнка

"Зараз депутати готують поправки. Там своєрідна система подачі поправок - до текстового опису треба додавати ескіз. Зараз подивимося, як у нас у колег з художнім мисленням, і будемо це все на комітеті розглядати", - заявив депутат.

Корнієнко визнає, що поки в парламенті немає голосів за прийняття законопроекту в цілому, проте розраховує їх добрати завдяки підтримці депутатів від фракції " Батьківщина"

"Батьківщина" підтримувала в першому читанні. Як я їх зрозумів, вони чекають остаточної редакції, щоб визначитися, чи будуть підтримувати в цілому...." ,- підкреслив парламентарій.

Нагадаємо, що парламент 24 серпня ухвалив в першому читанні президентський проєкт закону "Про великий Державний Герб Украї‌ни"

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