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01 сентября 2021, 15:38 88

Депутаты планируют изменить Большой Герб Зеленского - Корниенко

01 сентября 2021, 15:38 88
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Фото из открытых источников
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Народные депутаты готовят поправки к законопроекту Президента Украины Владимира Зеленского о Большом Государственном Гербе

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на интервью Новому времени первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко

"Сейчас депутаты готовят поправки. Там своеобразная система подачи поправок — к текстовому описанию надо добавлять эскиз. Сейчас посмотрим, как у нас у коллег с художественным мышлением, и будем это все на комитете рассматривать", - заявил депутат.

Корниенко признает, что пока в парламенте нет голосов за принятие законопроекта в целом, однако рассчитывает их добрать благодаря поддержке депутатов от фракции "Батькивщина"

"Батькивщина" поддерживала в первом чтении. Как я их понял, они ждут окончательной редакции, чтобы определиться, будут ли поддерживать в целом….", - подчеркнул парламентарий.

Напомним, что парламент 24 августа принял в первом чтении проект Закона "О большом Государственном Гербе Украины"

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