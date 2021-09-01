Депутаты планируют изменить Большой Герб Зеленского - Корниенко

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на интервью Новому времени первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко

"Сейчас депутаты готовят поправки. Там своеобразная система подачи поправок — к текстовому описанию надо добавлять эскиз. Сейчас посмотрим, как у нас у коллег с художественным мышлением, и будем это все на комитете рассматривать", - заявил депутат.

Корниенко признает, что пока в парламенте нет голосов за принятие законопроекта в целом, однако рассчитывает их добрать благодаря поддержке депутатов от фракции "Батькивщина"

"Батькивщина" поддерживала в первом чтении. Как я их понял, они ждут окончательной редакции, чтобы определиться, будут ли поддерживать в целом….", - подчеркнул парламентарий.

Напомним, что парламент 24 августа принял в первом чтении проект Закона "О большом Государственном Гербе Украины"