Депутаты планируют изменить Большой Герб Зеленского - Корниенко
Народные депутаты готовят поправки к законопроекту Президента Украины Владимира Зеленского о Большом Государственном Гербе
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на интервью Новому времени первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко
"Сейчас депутаты готовят поправки. Там своеобразная система подачи поправок — к текстовому описанию надо добавлять эскиз. Сейчас посмотрим, как у нас у коллег с художественным мышлением, и будем это все на комитете рассматривать", - заявил депутат.
Корниенко признает, что пока в парламенте нет голосов за принятие законопроекта в целом, однако рассчитывает их добрать благодаря поддержке депутатов от фракции "Батькивщина"
"Батькивщина" поддерживала в первом чтении. Как я их понял, они ждут окончательной редакции, чтобы определиться, будут ли поддерживать в целом….", - подчеркнул парламентарий.
Напомним, что парламент 24 августа принял в первом чтении проект Закона "О большом Государственном Гербе Украины"