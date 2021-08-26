08:49  26 серпня
Коронавірус в Україні: кількість нових інфікованих зросла до 1500 осіб
10:34  26 серпня
Президент пропонує запровадити в Україні ще один святковий вихідний
08:09  26 серпня
Доба в ООС: зафіксовано п'ять порушень режиму "тиші" з боку бойовиків
UA | RU
UA | RU
26 серпня 2021, 10:34 1815

Президент пропонує запровадити в Україні ще один святковий вихідний

26 серпня 2021, 10:34 1815
Читайте также на русском языке
Фото: сайт Офісу президента
Читайте также
на русском языке

Президент Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкт, яким пропонує запровадження ще одного святкового вихідного в Україні

Як пише RegioNews з посиланням на офіційний сайт Ради, він може з'явитися 28 липня - у День української державності.

Проєкт закону передбачає внесення зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо встановлення святкового дня - День української державності.

Документ внесений в парламент 25 серпня і визначений президентом як невідкладний.

Наразі законопроєкт перебуває на розгляді керівництва парламенту.

Нагадаємо, раніше Зеленський спровокував скандал, сфотографувавшись у вишиванці, що дуже схожа на косоворотку.

Україна закон свято президент парламент

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Метаморфози Слов'янська: як мер Лях, обвинувачений у колаборації, став головою ВЦА
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram