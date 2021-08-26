Президент пропонує запровадити в Україні ще один святковий вихідний
Президент Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкт, яким пропонує запровадження ще одного святкового вихідного в Україні
Як пише RegioNews з посиланням на офіційний сайт Ради, він може з'явитися 28 липня - у День української державності.
Проєкт закону передбачає внесення зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо встановлення святкового дня - День української державності.
Документ внесений в парламент 25 серпня і визначений президентом як невідкладний.
Наразі законопроєкт перебуває на розгляді керівництва парламенту.
Нагадаємо, раніше Зеленський спровокував скандал, сфотографувавшись у вишиванці, що дуже схожа на косоворотку.
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