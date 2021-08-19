Зеленський про другий термін: хочу деякі речі закінчити

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Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю НВ, Washington Post, Liberation, Новій газеті і Funke Media прокоментував можливість повторного балотування на посаду "номер один"

Про це пише RegioNews з посиланням на НВ.

"Дуже рано про це говорити. Навіть не цікаво. Я не зробив те, що хочу просто. Я сам для себе повинен якісь речі, домовлятися ще з собою, з внутрішнім світом", - сказав президент України.

На уточнююче запитання, чи розглядає він можливість другого терміну, Зеленський відповів, що хоче "деякі речі закінчити".

"Я не просто розглядаю таку можливість, чесно кажучи, я хочу деякі речі закінчити. І якщо я відчую, що я не можу, навіть просто мені нецікаво — це не моя амбіція", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що під час президентської кампанії Зеленський запевняв, що йде тільки на одну каденцію.

Однак на прес-конференції в травні 2020 року він заявив, що йому не вистачить одного терміну для виконання всіх своїх передвиборних обіцянок. Пізніше з'явилася непідтверджена інформація, що Зеленський вирішив йти на другий термін.