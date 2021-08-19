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19 серпня 2021, 15:06 29

Зеленський про другий термін: хочу деякі речі закінчити

19 серпня 2021, 15:06 29
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Фото з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю НВ, Washington Post, Liberation, Новій газеті і Funke Media прокоментував можливість повторного балотування на посаду "номер один"

Про це пише RegioNews з посиланням на НВ.

"Дуже рано про це говорити. Навіть не цікаво. Я не зробив те, що хочу просто. Я сам для себе повинен якісь речі, домовлятися ще з собою, з внутрішнім світом", - сказав президент України.

На уточнююче запитання, чи розглядає він можливість другого терміну, Зеленський відповів, що хоче "деякі речі закінчити".

"Я не просто розглядаю таку можливість, чесно кажучи, я хочу деякі речі закінчити. І якщо я відчую, що я не можу, навіть просто мені нецікаво — це не моя амбіція", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що під час президентської кампанії Зеленський запевняв, що йде тільки на одну каденцію.

Однак на прес-конференції в травні 2020 року він заявив, що йому не вистачить одного терміну для виконання всіх своїх передвиборних обіцянок. Пізніше з'явилася непідтверджена інформація, що Зеленський вирішив йти на другий термін.

Офіс президента президент обіцянки другий термін

 
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