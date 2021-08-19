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19 августа 2021, 15:06 28

Зеленский о втором сроке: хочу некоторые вещи закончить

19 августа 2021, 15:06 28
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Фото из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью НВ, Washington Post, Liberation, Новой Газете и Funke Media прокомментировал возможность повторного баллотирования на пост "номер один"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на НВ.

"Очень рано об этом говорить. Даже не интересно. Я не сделал то, что хочу просто. Я сам для себя должен какие-то вещи, договариваться еще с собой, с внутренним миром", — сказал президент Украины.

На уточняющий вопрос, рассматривает ли он возможность второго срока, Зеленский ответил, что хочет "некоторые вещи закончить".

"Я не просто рассматриваю такую возможность, честно говоря, я хочу некоторые вещи закончить. И если я почувствую, что я не могу, даже просто мне неинтересно — это не моя амбиция", — отметил Зеленский.

Напомним, что во время президентской кампании Зеленский уверял, что идет только на одну каденцию.

Однако на пресс-конференции в мае 2020 года он заявил, что ему не хватит одного срока для выполнения всех своих предвыборных обещаний. Позднее появилась неподтвержденная информация, что Зеленский решил идти на второй срок.

Офис президента президент обещания второй срок

 
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