Зеленский о втором сроке: хочу некоторые вещи закончить

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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью НВ, Washington Post, Liberation, Новой Газете и Funke Media прокомментировал возможность повторного баллотирования на пост "номер один"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на НВ.

"Очень рано об этом говорить. Даже не интересно. Я не сделал то, что хочу просто. Я сам для себя должен какие-то вещи, договариваться еще с собой, с внутренним миром", — сказал президент Украины.

На уточняющий вопрос, рассматривает ли он возможность второго срока, Зеленский ответил, что хочет "некоторые вещи закончить".

"Я не просто рассматриваю такую возможность, честно говоря, я хочу некоторые вещи закончить. И если я почувствую, что я не могу, даже просто мне неинтересно — это не моя амбиция", — отметил Зеленский.

Напомним, что во время президентской кампании Зеленский уверял, что идет только на одну каденцию.

Однако на пресс-конференции в мае 2020 года он заявил, что ему не хватит одного срока для выполнения всех своих предвыборных обещаний. Позднее появилась неподтвержденная информация, что Зеленский решил идти на второй срок.