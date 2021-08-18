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18 августа 2021, 15:05 341

Назначены заместители председателя НСЗУ - ими стали Анна Фенчак и Татьяна Бойко

18 августа 2021, 15:05 341
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Фото из открытых источников
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Кабинет Министров Украины назначил на должности заместителей председателя Национальной службы здоровья (НСЗУ) Татьяну Бойко и Анну Фенчак

Это сообщает RegioNews со ссылкой сообщение нардепа Алексея Гончаренко в его Telegram-канале.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

Бойко с 2018 года занимала должность директора департамента коммуникаций НСЗУ.

Фенчак ранее занимала должность заместителя директора департамента медицинских услуг и лекарственных средств НСЗУ.

Как сообщалось, 4 августа Кабмин объявил повторный конкурс на должность главы Нацслужбы здоровья.

Ранее, 24 июля министр Ляшко назвал имена кандидатов на должности заместителей председателя НСЗУ - он намеревался предложить Кабмину назначить на эти должности Анну Фенчак и Татьяну Бойко.

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