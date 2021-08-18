Назначены заместители председателя НСЗУ - ими стали Анна Фенчак и Татьяна Бойко
Кабинет Министров Украины назначил на должности заместителей председателя Национальной службы здоровья (НСЗУ) Татьяну Бойко и Анну Фенчак
Это сообщает RegioNews со ссылкой сообщение нардепа Алексея Гончаренко в его Telegram-канале.
Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.
Бойко с 2018 года занимала должность директора департамента коммуникаций НСЗУ.
Фенчак ранее занимала должность заместителя директора департамента медицинских услуг и лекарственных средств НСЗУ.
Как сообщалось, 4 августа Кабмин объявил повторный конкурс на должность главы Нацслужбы здоровья.
Ранее, 24 июля министр Ляшко назвал имена кандидатов на должности заместителей председателя НСЗУ - он намеревался предложить Кабмину назначить на эти должности Анну Фенчак и Татьяну Бойко.
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