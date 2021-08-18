Кабмін погодив звільнення очільника Конотопської райдержадміністрації
Кабінет міністрів погодив звільнення Бескоровайного Олександра Анатолійовича з посади голови Конотопської районної державної адміністрації Сумської області
Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм нардепа Олексія Гончаренка.
Наступним етапом звільнення очільника району є видання відповідного указу Президентом України.
Нагадаємо, що 11 серпня Зеленський звільнив очільницю Харківської ОДА та призначив її тимчасового наступника
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Кличко vs Зеленський: кулуарна битва за Київ перетворюється у відкриту гру на виліт
"Зіга" від Марцінківа: як франківський мер повеселив громадськість своєю черговою ексцентричною ідеєю