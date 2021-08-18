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18 серпня 2021, 14:37 518

Кабмін погодив звільнення очільника Конотопської райдержадміністрації

18 серпня 2021, 14:37 518
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Фото з відкритих джерел
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Кабінет міністрів погодив звільнення Бескоровайного Олександра Анатолійовича з посади голови Конотопської районної державної адміністрації Сумської області

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм нардепа Олексія Гончаренка.

Наступним етапом звільнення очільника району є видання відповідного указу Президентом України.

Нагадаємо, що 11 серпня Зеленський звільнив очільницю Харківської ОДА та призначив її тимчасового наступника

Кабмін звільнення Офіс президента президент ОДА

 
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