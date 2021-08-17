Разумков пригласил Зеленского на торжественное заседание ВР

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Как передает RegioNews об этом он заявил во время брифинга на Полтавщине.

"Да президент приглашен на торжественное заседание", - отметил спикер

На уточняющий вопрос, будет ли Владимир Зеленский присутствовать на торжественном заседании, Дмитрий Разумков заметил, что пока не готов ответить.

Напомним, что в августе парламент планирует сейчас провести два внеочередных заседания. 23 августа парламентарии намерены собраться в связи с саммитом "Крымской платформы".

24 августа запланировано торжественное заседание парламента, где не предусматривается принятие решений.