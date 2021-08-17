Разумков пригласил Зеленского на торжественное заседание ВР
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков пригласил Президента Украины Владимира Зеленского на торжественное заседание парламента 24 августа
Как передает RegioNews об этом он заявил во время брифинга на Полтавщине.
"Да президент приглашен на торжественное заседание", - отметил спикер
На уточняющий вопрос, будет ли Владимир Зеленский присутствовать на торжественном заседании, Дмитрий Разумков заметил, что пока не готов ответить.
Напомним, что в августе парламент планирует сейчас провести два внеочередных заседания. 23 августа парламентарии намерены собраться в связи с саммитом "Крымской платформы".
24 августа запланировано торжественное заседание парламента, где не предусматривается принятие решений.
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