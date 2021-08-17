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17 августа 2021, 12:02 103

Разумков пригласил Зеленского на торжественное заседание ВР

17 августа 2021, 12:02 103
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Фото из открытых источников
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков пригласил Президента Украины Владимира Зеленского на торжественное заседание парламента 24 августа

Как передает RegioNews об этом он заявил во время брифинга на Полтавщине.

"Да президент приглашен на торжественное заседание", - отметил спикер

На уточняющий вопрос, будет ли Владимир Зеленский присутствовать на торжественном заседании, Дмитрий Разумков заметил, что пока не готов ответить.

Напомним, что в августе парламент планирует сейчас провести два внеочередных заседания. 23 августа парламентарии намерены собраться в связи с саммитом "Крымской платформы".

24 августа запланировано торжественное заседание парламента, где не предусматривается принятие решений.

Офис президента спикер Верховная Рада президент саммит

 
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