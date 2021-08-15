Зеленский выразил соболезнование в связи с убийством мера Кривого рога и ждет доклада правоохранителей

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на твиттер Главы государства

"Ужасная новость - найден мертвым с огнестрельным ранением мэр Кривого Рога Константин Павлов. Искренние соболезнования близким", - написал Зеленский

Он отметил, что инцидент активно расследуют и что он намерен в ближайшее время собрать руководителей правоохранительных органов для отчета о продвижении расселдования.

"На третьем месте - полиция и все необходимые специалисты. В ближайшее время соберу руководителей всех правоохранительных органов и заслушаю их доклады", - подчеркнул президент.

Напомним, что сегодня вечером стало известно об убийстве мера Кривого рога Константина Павлова. Позднее полиция подтвердила его смерть и возбудила уголовное дело.

Павлов был избран на досрочных выборах после того как его предшественник -многолетний мер города Юрий Вилкул подал в отставку. По официальной версии по состоянию здоровья. До мерства Павлов - многолетний член бюджетного комитета.