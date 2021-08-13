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13 серпня 2021, 19:31 2666

"Слуга народу" вимагає в найкоротші терміни знайти нападників на Беленюка і притягти їх до відповідальності

13 серпня 2021, 19:31 2666
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Фото з відкритих джерел
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Партія "Слуга народу" вимагає від Національної поліції України в найкоротші терміни встановити особи нападників на олімпійського чемпіона і народного депутата Жана Беленюка та притягти їх до відповідальності.

Про це пише RegioNews з посиланням на заяву оприлюднену на офіційному сайті політичної сили

Партія категорично засуджує використання будь-якої форми дискримінації та агресії – за ознакою раси чи будь-якою іншою та наголошує, що патріотичність того чи іншого громадянина не вимірюється його кольором шкіри, статтю, етнічним походженням чи місцем проживання.

"Вважаємо, що подібний інцидент – один із проявів мови ненависті…У подальшому використовуватимемо всі законодавчі та виконавчі важелі впливу, щоб не допустити в українському суспільстві проявів расизму та ксенофобії. А порушники – отримуватимуть суворе покарання. Таким ганебним явищам у нашій багатонаціональній та багатокультурній державі не місце", - наголошується у заяві.

Партія також вимагає від Національної поліції в найкоротші терміни встановити особи нападників та притягти їх до відповідальності

Нагадаємо, що на народного депутата й олімпійського чемпіона Жана Беленюка 13 серпня напали в центрі Києва.

"Кілька хвилин тому, невідомі мені молоді люди, підійшовши до мене в центрі Києва (Печерськ), намагалися спровокувати конфлікт! Вигукуючи образливі речі. Слава Богу, до бійки справа не дійшла, тому зі мною все нормально", - написав він у Facebook

Київ Слуга народа поліція напад депутат

 
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