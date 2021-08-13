У Києві напали на "Слугу народу" Беленюка
На народного депутата й олімпійського чемпіона Жана Беленюка 13 серпня напали в центрі Києва
Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення Беленюка в Facebook.
Група молодих людей намагалася спровокувати конфлікт, проте до бійки не дійшло.
"Кілька хвилин тому, невідомі мені молоді люди, підійшовши до мене в центрі Києва (Печерськ), намагалися спровокувати конфлікт! Вигукуючи образливі речі. Слава Богу, до бійки справа не дійшла, тому зі мною все нормально", - написав він.
Нагадаємо, напередодні у Голосіївському районі Києва на вулиці Маршала Конєва сталась стрілянина в ресторані, внаслідок чого одну людину було поранено.
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