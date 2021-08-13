16:51  13 августа
На Луганщине парень открыл стрельбу по детям, есть раненый
11:02  13 августа
У 9-месячного ребенка на Тернопольщине обнаружили "Дельта"-штамм
17:54  13 августа
На Донбассе оккупанты один раз нарушили "тишину"
UA | RU
UA | RU
13 августа 2021, 19:31 2675

"Слуга народа" требует в кратчайшие сроки найти нападавших на Беленюка и привлечь их к ответственности

13 августа 2021, 19:31 2675
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Партия "Слуга народа" требует от Национальной полиции Украины в кратчайшие сроки установить личности нападавших на олимпийского чемпиона и народного депутата Жана Беленюка и привлечь их к ответственности.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на заявление обнародованное на официальном сайте политической силы

Партия категорически осуждает любые формы дискриминации и агрессии – по признаку расы или любой другой и подчеркивает, что патриотичность того или иного гражданина не измеряется его цвету кожи, полу, этническому происхождению или месту жительства.

"Считаем, что подобный инцидент – одно из проявлений языка ненависти...В дальнейшем будем использовать все законодательные и исполнительные рычаги влияния, чтобы не допустить в украинском обществе проявлений расизма и ксенофобии. А нарушители-будут получать суровое наказание. Таким позорным явлениям в нашем многонациональном и многокультурном государстве не место", - отмечается в заявлении.

Партия также требует от Национальной полиции в кратчайшие сроки установить личности нападавших и привлечь их к ответственности.

Напомним, что на народного депутата и олимпийского чемпиона Жана Беленюка 13 августа напали в центре Киева.

"Несколько минут назад, неизвестные мне молодые люди, подойдя ко мне в центре Киева (Печерск), пытались спровоцировать конфликт! Восклицая оскорбительные вещи. Слава Богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной все нормально", - написал он в Facebook

Киев Слуга народа полиция нападение депутат

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Экологическая катастрофа в Житомире: усидит ли снова на своем месте глава "Житомирводоканала"
Скандал в Конотопе: "шкурняки" депутатов или глобальная кампания по усмирению мэров
Все публикации »
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram