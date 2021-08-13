"Слуга народа" требует в кратчайшие сроки найти нападавших на Беленюка и привлечь их к ответственности

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Партия "Слуга народа" требует от Национальной полиции Украины в кратчайшие сроки установить личности нападавших на олимпийского чемпиона и народного депутата Жана Беленюка и привлечь их к ответственности.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на заявление обнародованное на официальном сайте политической силы

Партия категорически осуждает любые формы дискриминации и агрессии – по признаку расы или любой другой и подчеркивает, что патриотичность того или иного гражданина не измеряется его цвету кожи, полу, этническому происхождению или месту жительства.

"Считаем, что подобный инцидент – одно из проявлений языка ненависти...В дальнейшем будем использовать все законодательные и исполнительные рычаги влияния, чтобы не допустить в украинском обществе проявлений расизма и ксенофобии. А нарушители-будут получать суровое наказание. Таким позорным явлениям в нашем многонациональном и многокультурном государстве не место", - отмечается в заявлении.

Партия также требует от Национальной полиции в кратчайшие сроки установить личности нападавших и привлечь их к ответственности.

Напомним, что на народного депутата и олимпийского чемпиона Жана Беленюка 13 августа напали в центре Киева.

"Несколько минут назад, неизвестные мне молодые люди, подойдя ко мне в центре Киева (Печерск), пытались спровоцировать конфликт! Восклицая оскорбительные вещи. Слава Богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной все нормально", - написал он в Facebook