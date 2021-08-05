Вищий антикорсуд відправив екссуддю Чауса під цілодобовий домашній арешт

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Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook суду.

"Слідчий суддя ВАКС Володимир Воронько застосував щодо екссудді Дніпровського райсуду Києва запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із обов'язком носити електронний засіб контролю", - зазначається у повідомленні

Крім цього Чаус згідно до рішення суду зобов’язаний: прибувати за вимогою до детектива, прокурора, суду; не залишати місце проживання без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та праці; здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд до України, а також утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі особами.

Строк дії запобіжного заходу визначений у межах строку досудового розслідування, тобто до 18.08.2021.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційної палати Вищого антикорсуду упродовж 5 днів з моменту проголошення.

Нагадаємо, екссудя підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368 КК України(хабарництво-ред.).

8 травня СБУ порушила справу за фактом зникнення скандального екс - судді Чауса. 3 квітня група невідомих викрала його в центрі столиці Молдови.

17 травня скандальний екс - суддя Чаус вперше після зникнення записав відеозвернення. Він стверджує, що його викрадали, але не зараз, а в 2016 році.

Минулого тижня колишній суддя знайшовся у Вінницькій області. СБУ привезла його до Києва і ігнорує спроби НАБУ доставити його в суд