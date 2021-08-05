15:59  05 серпня
У ще одній області виявили COVID-штам "Дельта"
15:44  05 серпня
У поліції Києва спростували інформацію про відставку свого очільника Андрія Крищенка
19:12  05 серпня
На Донбасі бойовики сім разів порушили режим тиші та поранили місцевого жителя
UA | RU
UA | RU
05 серпня 2021, 20:14 50

"Це все тимчасова історія": Зеленський закликав жителів Донбасу протистояти окупації

05 серпня 2021, 20:14 50
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не забуває зараз про жителів тимчасово окупованих територій і закликав їх протистояти окупації

Як повідомляє RegioNews, про це глава держави заявив під час інтерв'ю на телеканалі "Дом".

За запевненням президента, Україна не залишить в майбутньому населення Донбасу. Він також вважає, що окупація окремих районів Донецької та Луганської областей є тимчасовою.

"Дуже важливо, щоб нас чули люди, щоб бачили, що ми про них знаємо, любимо, пам'ятаємо - в хорошому сенсі, пам'ятаємо в живому сенсі і знаємо, що вони з нами нерозривною ниткою пов'язані, нерозривною українською ниточкою. Звичайно ж, у будь-якому випадку їх ніхто не залишить. Це неприємно, але це все тимчасова історія", - сказав Зеленський.

За словами президента, дітям в ОРДЛО необхідно доносити об'єктивну інформацію про те, що відбувається в країні, адже сьогодні людям складно встояти проти інформаційних атак і залишитися "в душі й серці українцем".

Зеленський також відреагував на те, що РФ залучає жителів окупованих територій до своїх виборів. За його словами це "схоже на рабство".

Вибори в Держдуму. Українців з цими паспортами (російськими - ред.) вони саджають в автобуси, примушують голосувати. Це рабство якесь. Але як показує історія - зазвичай такі кроки історія змиває як після дощу. Все це пройде", - повідомив президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський закликає жителів окупованої частини Донбасу, які вважають себе росіянами їхати в Росію.

ОРДЛО Донбас РФ Володимир Зеленський окупанти президент

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Не той Чаус: кому Зеленський віддає Чернігівську область
Переформатування більшості в Закарпатській облраді. Чи можна привітати Балогу з вдалим реваншем?
Всі публікації »
Яніна Соколовська
Вадим Денисенко
Ігор Попов
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua