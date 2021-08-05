"Це все тимчасова історія": Зеленський закликав жителів Донбасу протистояти окупації

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не забуває зараз про жителів тимчасово окупованих територій і закликав їх протистояти окупації

Як повідомляє RegioNews, про це глава держави заявив під час інтерв'ю на телеканалі "Дом".

За запевненням президента, Україна не залишить в майбутньому населення Донбасу. Він також вважає, що окупація окремих районів Донецької та Луганської областей є тимчасовою.

"Дуже важливо, щоб нас чули люди, щоб бачили, що ми про них знаємо, любимо, пам'ятаємо - в хорошому сенсі, пам'ятаємо в живому сенсі і знаємо, що вони з нами нерозривною ниткою пов'язані, нерозривною українською ниточкою. Звичайно ж, у будь-якому випадку їх ніхто не залишить. Це неприємно, але це все тимчасова історія", - сказав Зеленський.

За словами президента, дітям в ОРДЛО необхідно доносити об'єктивну інформацію про те, що відбувається в країні, адже сьогодні людям складно встояти проти інформаційних атак і залишитися "в душі й серці українцем".

Зеленський також відреагував на те, що РФ залучає жителів окупованих територій до своїх виборів. За його словами це "схоже на рабство".

Вибори в Держдуму. Українців з цими паспортами (російськими - ред.) вони саджають в автобуси, примушують голосувати. Це рабство якесь. Але як показує історія - зазвичай такі кроки історія змиває як після дощу. Все це пройде", - повідомив президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський закликає жителів окупованої частини Донбасу, які вважають себе росіянами їхати в Росію.