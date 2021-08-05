"Это все временная история": Зеленский призвал жителей Донбасса противостоять оккупации

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не забывает сейчас о жителях временно оккупированных территорий и призвал их противостоять оккупации

Как сообщает RegioNews, об этом глава государства заявил во время интервью на телеканале "Дом".

По заверению президента, Украина не оставит в будущем население Донбасса. Он также считает, что оккупация отдельных районов Донецкой и Луганской областей является временной.

"Очень важно, чтобы нас слышали люди, чтобы видели, что мы о них знаем, любим, помним - в хорошем смысле, помним в живом смысле и знаем, что они с нами неразрывной нитью связаны, неразрывной украинской ниточкой. Конечно же, в любом случае их никто не оставит. Это неприятно, но это все временная история", - сказал Зеленский.

По словам президента, детям в ОРДЛО необходимо доносить объективную информацию о происходящем в стране, ведь сегодня людям сложно устоять против информационных атак и остаться "в душе и сердце украинцем".

Зеленский также отреагировал на то, что РФ привлекает жителей оккупированных территорий к своим выборам. По его словам это "похоже на рабство".

Выборы в Госдуму. Украинцев с этими паспортами (российскими - ред.) они сажают в автобусы, заставляют голосовать. Это рабство какое-то. Но как показывает история - обычно такие шаги история смывает как после дождя. Все это пройдет", - сообщил президент.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский призывает жителей оккупированной части Донбасса, которые считают себя россиянами ехать в Россию.