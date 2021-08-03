У "Слузі народу" знову заговорили про нові відставки в уряді

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У Кабінеті міністрів України можливі певні кадрові ротації, але передумови для відставки всього уряду на сьогодні відсутні.

Про це пише RegioNews з посиланням на Україна 24

За його словами, у представників фракції монобільшості є питання до всіх міністрів

"Я не бачу жодних підстав для відставки уряду в цілому. Можливо, якісь ротації й будуть. Але для того щоб вони були, ми повинні переконатися в тому, що немає іншого рішення щодо виправлення тих чи інших помилок у діяльності міністрів. Дійсно, у нас є питання щодо діяльності того чи іншого міністра, до кожного міністра є якісь питання. Але ми намагаємось виправляти (недоліки – ред.) в ході роботи над помилками й коригувати їхню діяльність безпосередньо під час цієї роботи", - зауважив парламентар.

Раніше низка депутатів від фракції "Слуга народу" заявляли про можливі кадрові зміни в уряді

"Розмови йдуть не тільки про зміну міністра оборони. Наприклад, розмови йдуть про міністра юстиції або культури. Я часто чула на ефірах питання саме такого характеру. Йдеться про те, чи будуть кадрові зміни восени. Будуть. А якими будуть - це вирішувати президенту і прем'єру", - зазначила, зокрема нардеп Ірина Верещук.

13 липня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву про відставку, що породило чутки про нові звільнення в уряді.