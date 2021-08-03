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03 августа 2021, 15:48 16

Кабмин определил, кто будет и.о. премьера в случае отсутствия Шмыгаля

03 августа 2021, 15:48 16
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Фото из открытых источников
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В случае отсутствия премьер-министра Дениса Шмигаля его обязанности будет выполнять первый вице-премьер-министр Алексей Любченко

Об этом говорится в постановлении от 28 июля 2021 г. № 790 на сайте правительства, передает RegioNews.

Кабинет министров внес изменения в перечень вопросов, относящихся к компетенции вице-премьер-министров Украины.

Ранее в случае отсутствия премьера его обязанности исполнял вице-премьер Алексей Резников.

Это было связано с тем, что в правительстве не было первого вице-премьера.

Как сообщалось, 20 мая Верховная Рада поддержала назначение трех руководителей министерств: Ляшко, Кубракова и Любченко. Алексей Любченко назначен первым вицепремьер-министром-министром экономики.

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