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28 июля 2021, 12:15 27

Зеленский не планирует инициировать увольнение главы Нацбанка Шевченко

28 июля 2021, 12:15 27
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Фото из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский пока не видит оснований для увольнения главы НБУ Кирилла Шевченко и не планирует инициировать этот вопрос.

Как передает Regionews об этом он заявил на брифинге во время форума "Украина 30".

Он отметил, что сейчас гривна стабильна "мы видим наработки по кредитной системе, уменьшение процентов для людей"

"Это независимая институция. Я в кадровые решения не хотел бы вмешиваться и, честно говоря, не имею желания", - отметил Глава государства

Ранее в СМИ появилась информация, что в Офисе президента рассматривают возможность увольнения Кирилла Шевченко с должности главы Нацбанка

увольнение Офис президента кредит президент Нацбанк

 
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