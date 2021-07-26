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26 июля 2021, 15:08 8

Зеленский лишил своих советников статуса госслужащего

26 июля 2021, 15:08 8
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Фото из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский лишил советников главы государства, осуществляющих полномочия на постоянной основе статуса госслужащего.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Соответствующая норма была изъята из утвержденного 26 июля обновленного положения "о советнике Президента Украины"

Кроме этого согласно документу советники теперь назначаются на должность и увольняется с должности Президентом Украины без предложения главы Офиса президента. Также теперь советники будут подчиняться непосредственно президенту.

Однако существуют исключения. В частности, советники-уполномоченные и в дальнейшем будут назначаться и увольняться по предложению руководителя Офиса президента.

Согласно положению, основными задачами советника президента являются разработка и внесение предложений по осуществлению полномочий главы государства в соответствующей сфере.

Советник президента должен анализировать политические, социально-экономические, другие процессы, происходящие в Украине и за ее пределами, осуществлять мониторинг информационного пространства и тому подобное, по результатам которого подает предложения относительно определения приоритетных направлений развития и возможных действий президента.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое обяжет чиновников вносить информацию о двойном гражданстве в электронные декларации.

политика президент анализы советник полномочия

 
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