Тупицький не повернеться на посаду голови КСУ - представник Зеленського

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Про це пише Regionews з посиланням на 24 канал

"Я переконаний, що Тупицький до Конституційного суду точно не повернеться, попри будь-які сценарії, рішення Великої палати Верховного суду. тому що є 100% важелі впливу з боку президента України, як таку одіозну особу, яка за рішенням РНБО становить загрозу національній безпеці України, не допустити до виконання таких важливих функцій, які є у судді КСУ", - зазначив Тупицький

Також представник президента в КСУ нагадав, що щодо Тупицького відкрито низку кримінальних проваджень.

"Я думаю, стовідсотково там кілька вироків має бути. За моїми заявами ДБР розслідує справи щодо пана Тупицького, було оголошено підозру про злочин щодо несанкціонованого втручання в електронні телекомунікаційні системи, щодо цікавого розподілу справ, щодо неправомірності отримання заробітної плати і користування службовим автомобілем", — додав він.

Нагадаємо, що Верховний суд визнав незаконним указ Президента України Володимира Зеленського про звільнення Олександра Тупицького. Однак в Офісі Президента заявили про наміри подати апеляцію на це рішення