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21 июля 2021, 10:30 8

Тупицкий не вернется на должность главы КСУ - представитель Зеленского

21 июля 2021, 10:30 8
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Фото из открытых источников
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Уволенный Президентом Украины Владимиром Зеленским председатель Конституционного суда Александр Тупицкий не сможет вернуться на должность, несмотря на все попытки.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на 24 канал

"Я убежден, что Тупицкий в Конституционный суд точно не вернется, несмотря на любые сценарии, решение Большой палаты Верховного суда. потому что есть 100% рычаги влияния со стороны президента Украины, как такое одиозное лицо, которое по решению СНБО представляет угрозу национальной безопасности Украины, не допустить к выполнению таких важных функций, которые есть у судьи КСУ", - отметил Тупицкий

Также представитель президента в КСУ напомнил, что в отношении Тупицкого открыт ряд уголовных производств.

"Я думаю, стопроцентно там несколько приговоров должно быть. По моим заявлениям ГБР расследует дела в отношении господина Тупицкого, было объявлено подозрение о преступлении в отношении несанкционированного вмешательства в электронные телекоммуникационные системы, относительно интересного распределения дел, о неправомерности получения заработной платы и пользование служебным автомобилем", — добавил он.

Напомним, что Верховный суд признал незаконным указ Президента Украины Владимира Зеленского об увольнении Александра Тупицкого. Однако в офисе Президента заявили о намерениях подать апелляцию на это решение

Офис президента апелляция судья Верховный суд указ

 
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