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20 липня 2021, 15:42 453

Рада розблокувала підписання закону щодо трансформації "Укроборонпрому"

20 липня 2021, 15:42 453
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Фото з відкритих джерел
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Верховна Рада розблокувала підписання закону щодо трансформації "Укроборонпрому"

Як пише Regionews, парламентарі на позачерговому засіданні провалили 3 проєкти постанов про скасування результатів голосування за закон "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності".

Таким чином, згідно до Регламенту голова Верховної Ради Дмитро Разумков тепер має можливість підписати вказаний закон та передати його на підпис Президенту України Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, що Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт "Про особливості реформування підприємств оборонно - промислового комплексу державної форми власності" 13 липня

Проєктом акта врегульовується проведення реформування Концерну та його учасників у кілька етапів:

- підготовка учасників Концерну до реорганізації та перетворення Концерну на акціонерне товариство (передача майна, пакетів акцій, управління корпоративними правами);

- утворення галузевих бізнес-об’єднань в організаційно-правовій формі акціонерних товариств, а також утворення господарських товариств на базі підприємств, включених до складу Державного концерну "Укроборонпром".

Верховна Рада Укроборонпром закон реформа регламент

 
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