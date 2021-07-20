Рада разблокировала подписание закона о трансформации "Укроборонпрома"

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Как пишет Regionews парламентарии на внеочередном заседании провалили 3 проекта постановлений об отмене результатов голосования за закон "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности".

Таким образом, согласно Регламенту председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков теперь имеет возможность подписать указанный закон и передать его на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Напомним, что Рада приняла во втором чтении законопроект "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности" 13 июля

Проектом акта регулируется проведения реформирования Концерна и его участников в несколько этапов:

- подготовка участников Концерна к реорганизации и преобразования Концерна в акционерное общество (передача имущества, пакетов акций, управление корпоративными правами);

- образование отраслевых бизнес-объединений в организационно-правовой форме акционерных обществ, а также создание хозяйственных обществ на базе предприятий, включенных в состав Государственного концерна "Укроборонпром".