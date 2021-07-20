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20 липня 2021, 10:42 14

Медведчук прибув до суду, який має розглянути його апеляцію на продовжений домашній арешт

20 липня 2021, 10:42 14
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Фото з відкритих джерел
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Нардеп від "Опозиційної платформи - За життя" Віктор Медведчук прибув до Київського апеляційного суду, де сьогодні мають розглянути апеляцію його захисту на рішення Печерського райсуду, який відправив політика під цілодобовий домашній арешт до 7 вересня

Про це пише RegioNews з посиланням на PavlovskyNews.

Медведчук заявив журналістам, що запобіжний захід обрано незаконно, оскільки немає жодних доказів його провини.

"Біля суду масова група підтримки лідера ОПЗЖ. Порядок охороняє поліція і Нацгвардія", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 травня суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт.

9 липня Медведчуку продовжили домашній арешт ще на два місяці.

15 липня адвокати Медведчука знову оскаржили його домашній арешт.

суд Україна апеляція засідання Віктор Медведчук

 
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