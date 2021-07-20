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20 июля 2021, 10:42 15

Медведчук прибыл в суд, который должен рассмотреть его апелляцию на продленный домашний арест

20 июля 2021, 10:42 15
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Фото из открытых источников
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Нардеп от "Опозиційної платформи - За життя" Виктор Медведчук прибыл в Киевский апелляционный суд, где сегодня должны рассмотреть апелляцию его защиты на решение Печерского райсуда, который отправил политика под круглосуточный домашний арест до 7 сентября

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на PavlovskyNews.

Медведчук заявил журналистам, что мера пресечения избрана незаконно, поскольку нет никаких доказательств его вины.

"Возле суда массовая группа поддержки лидера ОПЗЖ. Порядок охраняет полиция и Нацгвардия", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 мая суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест.

9 июля Медведчуку продлили домашний арест еще на два месяца.

15 июля адвокаты Медведчука снова обжаловали его домашний арест.

суд Украина апелляция заседание Виктор Медведчук

 
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