На Донбасі за добу сім ворожих обстрілів, двоє військових отримали поранення

Фото: із відкритих джерел

Сьогодні, 17 липня в зоні проведення ООС було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації

Про це повідомляє штаб Операції об’єднаних сил, передає RegioNews.

Так, поблизу Чермалика противник обстріляв позиції українських військових зі стрілецької зброї. В районі Водяного, що на Приазов’ї, окупанти вели вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

Біля Широкиного та Павлополя російські найманці відкрили вогонь з мінометів 82-го калібру. В напрямку населеного пункту Старогнатівка збройні формування Російської Федерації застосували артилерію калібру 122-мм. У районі селища Піски ворог обстріляв позиції Збройних Сил України з ручних протитанкових і підствольних гранатометів”, - йдеться в повідомленні.

В результаті ворожих обстрілів двоє військових зі складу Об’єднаних сил отримали поранення, їх доставили до лікарні. Стан здоров’я одного пораненого – середньої тяжкості, іншого – задовільний.

На обстріли противника Збройні Сили України відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в зоні ООС п'ять обстрілів із забороненої зброї, один військовий поранений.