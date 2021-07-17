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На Донбассе за сутки семь вражеских обстрелов, двое военных получили ранения
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17 июля 2021, 18:55 4

На Донбассе за сутки семь вражеских обстрелов, двое военных получили ранения

17 июля 2021, 18:55 4
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Фото: из открытых источников
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Сегодня, 17 июля в зоне проведения ООС было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Так, вблизи Чермалыка противник обстрелял позиции украинских военных из стрелкового оружия. В районе Водяного, что на Приазовье, оккупанты вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.

Возле Широкино и Павлополя российские наемники открыли огонь из минометов 82-го калибра. В направлении населенного пункта Старогнатовка вооруженные формирования Российской Федерации применили артиллерию калибра 122-мм. В районе поселка Пески враг обстрелял позиции Вооруженных Сил Украины из ручных противотанковых и подствольных гранатометов", - говорится в сообщении.

В результате вражеских обстрелов двое военных из состава Объединенных сил получили ранения, их доставили в больницу. Состояние здоровья одного раненого - средней тяжести, второго - удовлетворительное.

На обстрелы противника Вооруженные Силы Украины открывали ответный огонь.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне ООС пять обстрелов из запрещенного оружия, один военный ранен.

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