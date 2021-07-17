В зоні ООС п'ять обстрілів із забороненої зброї, один військовий поранений
Упродовж минулої доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил обстрілів українських позицій не зафіксовано, сили ООС виявили ворожий безпілотник “Орлан-10”.
Про це повідомляє штаб Операції об’єднаних сил, передає RegioNews.
Станом на 7 годину ранку, 17 липня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню.
Поблизу Чермалика противник обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї. В районі Водяного, що на Приазов’ї, окупанти вели вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів”, - йдеться в повідомленні.
Крім того, проросійські бойовики відкрили вогонь з мінометів 82-го калібру біля Широкиного і Павлополя.
В напрямку населеного пункту Старогнатівка збройні формування Російської-Федерації застосували артилерію калібру 122-мм.
В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – середньої тяжкості”, - додали в штабі ООС.
У Збройних Силах заявляють, що на обстріли противника була надана адекватна відповідь.
Нагадаємо, минулої доби зафіксоване одне порушення режиму "тиші" з боку окупантів.