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В зоні ООС п'ять обстрілів із забороненої зброї, один військовий поранений
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17 липня 2021, 10:05 82

В зоні ООС п'ять обстрілів із забороненої зброї, один військовий поранений

17 липня 2021, 10:05 82
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Фото: з відкритих джерел
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Упродовж минулої доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил обстрілів українських позицій не зафіксовано, сили ООС виявили ворожий безпілотник “Орлан-10”.

Про це повідомляє штаб Операції об’єднаних сил, передає RegioNews.

Станом на 7 годину ранку, 17 липня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню.

Поблизу Чермалика противник обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї. В районі Водяного, що на Приазов’ї, окупанти вели вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, проросійські бойовики відкрили вогонь з мінометів 82-го калібру біля Широкиного і Павлополя.

В напрямку населеного пункту Старогнатівка збройні формування Російської-Федерації застосували артилерію калібру 122-мм.

В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – середньої тяжкості”, - додали в штабі ООС.

У Збройних Силах заявляють, що на обстріли противника була надана адекватна відповідь.

Нагадаємо, минулої доби зафіксоване одне порушення режиму "тиші" з боку окупантів.

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