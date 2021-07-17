Глава МВД Монастирскиий на месяц исчезнет с информационого поля - Арахамия

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Об этом в эфире телеканала "Украина24" заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает RegioNews.

Он сегодня мне сказал, что он решил условно на месяц исчезнуть с инфополя, для того, чтобы, во-первых, провести аудит того, что есть, и выйти через месяц с пресс-конференцией, где он расскажет, чем он будет заниматься, когда он видит воплощение каких-то программ, чтобы мы его потом как парламент могли контролировать", - сказал Арахамия.

Он добавил, что одной из главных задач, которые стоят перед Монастырским, является разделение Министерства внутренних дел.

У нас как в правящей коалиции, есть план институциональный относительно того, что такие крупные министерства надо разбивать на несколько инстанций - Нацгвардия должна быть разобщена с полицией, и пограничная служба также. Одна из таких главных задач, которые будут стоять перед министром - это сделать разделение этих частей", - утверждает глава правящей фракции.

Арахамия отметил, что Пограничную службу точно заберут в МВД, вопрос миграционной службы остается открытым.

Напомним, 16 июля Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Дениса монастырского, который перед этим был назначен министром внутренних дел.