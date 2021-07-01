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01 липня 2021, 13:36 210

На Волині під суд піде чиновник, який ледь не побив журналістку

01 липня 2021, 13:36 210
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Чиновнику Підгайцівської сільради Волинської області повідомили про підозру через те, що він перешкоджав журналістці виконувати її професійну діяльність

Про це повідомляє прес-служба поліції Волинської області.

Дізнавачі Луцького районного управління поліції, за процесуального керівництва Луцької окружної прокуратури, повідомили про підозру у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч.2 ст.171 КК України, 64-річному місцевому мешканцю.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовець Підгайцівської сільської ради, перебуваючи в приймальній сільського голови Підгайців 4 січня, втрутився у розмову журналістки з сільським головою, чим перешкодив їй в отриманні інформації від останнього. До того ж, шарпав жінку за одяг, проганяв з приймальної, заподіяв кілька ударів по відеокамері, намагаючись вибити її з рук.

Такими діями громадянин здійснив вплив на журналістку з метою перешкоджання виконанню нею професійних обов’язків, тобто вчинив кримінальний проступок, передбачений ч. 2 ст. 171 КК України.

Відповідно до цієї статті, вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків карається штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до чотирьох років. Невдовзі справу направлять до суду, який і прийме рішення.

Нагадаємо, нещодавно на Волинській митниці заблокували контрабанду сигарет на 600 тис.доларів.

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