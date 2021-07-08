Кабмін пропонує РНБО ввести санкції проти сина Лукашенка

Кабінет Міністрів пропонує Раді національної безпеки і оборони ввести санкції проти старшого сина невизнаного десятками країн Президента Білорусії Олександра Лукашенка Віктора і ще 51 громадянина Республіки Білорусь.

Як пише Regionews, про це йдеться у розпорядженні КМУ, опублікованому на урядовому портал.

Санкції пропонується ввести через "фальсифікацію результатів виборів Президента Білорусі і насильницькому придушенню мирних протестів".

Уряд також доручив профільним міністерствам і відомствам внести протягом місяця (до 8 серпня) на розгляд РНБО пропозиції про застосування на 3 роки персональних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Зокрема, в санкційний список потрапили старший син Президента Білорусі Олександра Лукашенка - радник Президента з питань національної безпеки, член Ради безпеки Білорусі Віктор Лукашенко, глава Адміністрації Президента Ігор Сергієнко, голова Центральної виборчої комісії Білорусії Лідія Єрмошина, голова Комітету державної безпеки Іван Тертель, голова Слідчого комітету Іван Носкевич, прес-секретар Президента Наталія Ейсмонт, міністр внутрішніх справ Іван Кубрак (до жовтня 2020 року - начальник головного управління внутрішніх справ Мінського міськвиконкому), перший заступник міністра внутрішніх справ - начальник кримінальної міліції Білорусі Геннадій Казакевич, командир підрозділу "Альфа" (спенцназ Білорусі) Сергій Зубков, начальник Мінського слідчого ізолятора "Окрестіна" Іван Соколовський, голова Конституційного суду Петро Міклашевич, посол Білорусі у Вірменії (колишній генеральний прокурор Олександр Конюк.

Всім фігурантам списку пропонується заборонити в'їзд і транзит через Україну, а також блокувати активи.

Зазначається, що пропозиції пов'язані з рішеннями Ради Європейського Союзу від 2 жовтня 2020 року та від 6 листопада 2020 року Про введення санкцій проти фізичних осіб, які причетні до фальсифікації результатів президентських виборів у Білорусі, а також до осіб, які причетні до порушення декларації про права людини, залякування, репресій, насильницького придушення мирних протестів, застосування тортур, затримання, у тому числі громадян України.

Нагадаємо, що 3 червня, Верховна Рада офіційно засудивши примусову посадку літака компанії Ryanair в Мінську. Парламентарії також пропонують припинити дипломатичні відносини з Білоруссю.