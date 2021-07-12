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"Слуги народу" на фракцію викликали міністрів економіки та фінансів
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12 липня 2021, 12:17 10

"Слуги народу" на фракцію викликали міністрів економіки та фінансів

12 липня 2021, 12:17 10
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Фото з відкритих джерел
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На засідання фракції "Слуга народу" викликали першого віцепрем’єр-міністра, міністра економіки Олексія Любченка та міністра фінансів Сергія Марченка

Про це повідомили у пресслужбі СН, пише RegioNews.

"Ми викликали на фракцію першого віцепрем’єр-міністра, міністра економіки Олексія Любченка та міністра фінансів Сергія Марченка. Всі розуміють, що ця законодавча ініціатива є дискусійною у суспільстві, а отже і серед депутатів як представників суспільства", - заявив глава фракції Давид Арахамія.

Парламентар зазначив, що представники Кабміну повинні роз’яснити нардепам усі новації, передбачені цим документом.

"Це необхідно для формування спільної позиції фракції перед голосуванням у залі. Арахамія нагадав, що законопроект №5600 про забезпечення збалансованості бюджетних надходжень ініціював Кабінет міністрів", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше нардеп назвала теми позачергових засідань ВР цього тижня.

Україна Слуга народа нардепи нардеп фракція

 
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