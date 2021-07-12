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12 липня 2021, 10:13 8

Нардеп назвала теми позачергових засідань ВР цього тижня

12 липня 2021, 10:13 8
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Фото из открытых источников
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Верховна Рада цього тижня проведе два позачергових засідання у вівторок 13 липня і четвер 15 липня на яких, зокрема планується розглянути питання повернення кримінальної відповідальності за контрабанду товарів і легалізації медичного канабісу.

Як передає Regionews, про це в Телеграм каналі написала нардеп від фракції "Слуга народу" Юлія Гришина.

"У вівторок проведемо позачергове засідання парламенту. Розглянемо криміналізацію контрабанди товарів, будемо вирішувати, як реформувати підприємства оборонного комплексу і почнемо займатися питанням легалізації медичного канабісу", - написала депутат.

Позачергове засідання у вівторок скликається з ініціативи Президента України Володимира Зеленського

На засіданні в четвер депутати планують запустити механізм надання адмінпослуг в електронній формі, а також розглянути варіанти залучення інвестицій в ході приватизації держмайна.

"Плюс (розглянути-ред.) екологічний блок Про захист лісів і зменшення шкідливих викидів", - резюмувала парламентар.

Нагадаємо, що Верховна Рада планує у вівторок розглянути законопроєкт Президента України Володимира Зеленського про великий Державний Герб України.

приватизація екологія Верховна Рада контрабанда депутат

 
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