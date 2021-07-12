"Слуги народа" на фракцию вызвали министров экономики и финансов
На заседание фракции "Слуга народа" вызвали первого вице-премьер-министра, министра экономики Алексея Любченко и министра финансов Сергея Марченко
Об этом сообщили в пресс-службе СН, пишет RegioNews.
"Мы вызвали на фракцию первого вице-премьер-министра, министра экономики Алексея Любченко и министра финансов Сергея Марченко. Все понимают, что эта законодательная инициатива является дискуссионной в обществе, а следовательно и среди депутатов как представителей общества", - заявил глава фракции Давид Арахамия.
Парламентарий отметил, что представители Кабмина должны разъяснить нардепам все новации, предусмотренные этим документом.
"Это необходимо для формирования общей позиции фракции перед голосованием в зале. Арахамия напомнил, что законопроект №5600 об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений инициировал Кабинет министров", - сказано в сообщении.
Напомним, ранее нардеп назвала темы внеочередных заседаний ВР на этой неделе.