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"Слуги народа" на фракцию вызвали министров экономики и финансов
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12 июля 2021, 12:17 8

"Слуги народа" на фракцию вызвали министров экономики и финансов

12 июля 2021, 12:17 8
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Фото из открытых источников
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На заседание фракции "Слуга народа" вызвали первого вице-премьер-министра, министра экономики Алексея Любченко и министра финансов Сергея Марченко

Об этом сообщили в пресс-службе СН, пишет RegioNews.

"Мы вызвали на фракцию первого вице-премьер-министра, министра экономики Алексея Любченко и министра финансов Сергея Марченко. Все понимают, что эта законодательная инициатива является дискуссионной в обществе, а следовательно и среди депутатов как представителей общества", - заявил глава фракции Давид Арахамия.

Парламентарий отметил, что представители Кабмина должны разъяснить нардепам все новации, предусмотренные этим документом.

"Это необходимо для формирования общей позиции фракции перед голосованием в зале. Арахамия напомнил, что законопроект №5600 об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений инициировал Кабинет министров", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее нардеп назвала темы внеочередных заседаний ВР на этой неделе.

Украина Слуга народа нардепы нардеп фракция

 
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