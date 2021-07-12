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12 липня 2021, 10:07 206

Нардеп Юрченко повинен скласти мандат, - Разумков

12 липня 2021, 10:07 206
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Фото з відкритих джерел
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Народний депутат Олександр Юрченко має скласти депутатський мандат через порушення закону, в яких він підозрюється

Як пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ", про це заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Інтер".

"Будь-який депутат, який порушує закон, вже попри його бажання або не бажання, повинен скласти мандат", — сказав він.

Разумков нагадав, що стосовно Юрченка вже ведеться розслідування за підозрою у хабарництві.

"Соромно за те що відбувається. Дійсно, закон повинен бути один для всіх. Сьогодні є проблема, але думаю людина дійде думки, що повинно скласти мандат, бо дуже багато скандалів пов’язано саме з цим народним депутатом. Також є і кримінальна справа в НАБУ, щодо підозри хабарництва", — зазначив він.

Нагадаємо, минулого тижня у Львові народний депутат Олександр Юрченко скоїв ДТП і спробував втекти з місця події. Він заднім ходом виїжджав з платного паркування в центрі міста і вдарив авто, яке стояло у заторі. Пізніше він звинуватив у нападі водія, у якого сам врізався у Львові.

Україна ДТП нардеп Дмитро Разумков Олександр Юрченко

 
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