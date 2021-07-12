09:11  12 июля
В Украине COVID-19 обнаружили еще у почти 200 человек, в трех областях - нет заражений
12:17  12 июля
"Слуги народа" на фракцию вызвали министров экономики и финансов
08:04  12 июля
Оккупанты на Донбассе восемь раз открывали огонь и дважды запускали беспилотник
UA | RU
UA | RU
12 июля 2021, 10:07 224

Нардеп Юрченко должен сложить мандат, - Разумков

12 июля 2021, 10:07 224
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Народный депутат Александр Юрченко должен сложить депутатский мандат из-за нарушений закона, в которых он подозревается

Как пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Интер".

"Любой депутат, который нарушает закон, уже несмотря на его желание или не желание, должен сложить мандат", — сказал он.

Разумков напомнил, что в отношении Юрченко уже ведется расследование по подозрению во взяточничестве.

"Стыдно за происходящее. Действительно, закон должен быть один для всех. Сегодня есть проблема, но думаю человек дойдет мысли, что должно сложить мандат, потому что очень много скандалов связано именно с этим народным депутатом. Также есть и уголовное дело в НАБУ, относительно подозрения взяточничества", - отметил он.

Напомним, на прошлой неделе во Львове народный депутат Александр Юрченко совершил ДТП и попытался скрыться с места происшествия. Он задним ходом выезжал с платной парковки в центре города и ударил авто, которое стояло в пробке. Позже он обвинил в нападении водителя, в которого сам врезался во Львове.

Украина ДТП нардеп Дмитрий Разумков Александр Юрченко

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Смена главы Прикарпатья: почему ушел Бойчук и кто такая Онищук
Не могу уволить Татарова. Как Зеленский поставил жирную точку на попытках украинцев достучаться до него через петиции
Все публикации »
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Михаил Басараб
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram