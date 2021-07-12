Нардеп Юрченко должен сложить мандат, - Разумков

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Как пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Интер".

"Любой депутат, который нарушает закон, уже несмотря на его желание или не желание, должен сложить мандат", — сказал он.

Разумков напомнил, что в отношении Юрченко уже ведется расследование по подозрению во взяточничестве.

"Стыдно за происходящее. Действительно, закон должен быть один для всех. Сегодня есть проблема, но думаю человек дойдет мысли, что должно сложить мандат, потому что очень много скандалов связано именно с этим народным депутатом. Также есть и уголовное дело в НАБУ, относительно подозрения взяточничества", - отметил он.

Напомним, на прошлой неделе во Львове народный депутат Александр Юрченко совершил ДТП и попытался скрыться с места происшествия. Он задним ходом выезжал с платной парковки в центре города и ударил авто, которое стояло в пробке. Позже он обвинил в нападении водителя, в которого сам врезался во Львове.