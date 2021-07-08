Разумков підписав законопроєкт Зеленського про корінні народи

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав ухвалений парламентом законопроєкт "Про корінні народи" і направив його на підпис Президенту України Володимиру Зеленському.

Як пише Regionews, про це свідчить картка законопроєкту на сайті парламенту.

Нагадаємо, що законопроєкт про корінні народи, ініційований Президентом України Володимиром Зеленським Верховна Рада 325 голосами схвалила на позачерговому засіданні 1 липня.

У пояснювальній записці зазначається, що метою документа є визначення правового статусу корінних народів України та встановлення правових гарантій на повне володіння всіма правами людини і основоположними свободами осіб, що належать до корінних народів України, які встановлені нормами міжнародного права, передбачені в Конституції та законах України.

Наголошується, що корінний народ України — автохтонна етнічна спільнота, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлює себе корінним народом України, становить етнічну меншість у складі її населення і не має власного державного утворення за межами України.

Корінними народами України, які сформувались на території Кримського півострова, є кримські татари, караїми, кримчаки.

Згідно із положеннями законодавчого акта, корінні народи України та їх представники мають право, колективно та індивідуально, на повне володіння всіма правами людини і основоположними свободами, визначеними у Статуті Організації Об’єднаних Націй, Загальній декларації прав людини, Декларації ООН про права корінних народів та в міжнародних договорах, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою, а також передбаченими у Конституції та законах України.

Законом передбачається визначення правового статусу представницьких органів корінних народів України, їх ресурсного забезпечення, питання міжнародного представництва.