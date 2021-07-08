12:55  08 липня
Укрпошта роз’яснила, як можна повернутися до отримання пенсій вдома через листонош
13:59  08 липня
У Києві оголосили підозру "голосіївському стрілку"
15:12  08 липня
Окупанти на Донбасі поранили українського захисника
UA | RU
UA | RU
08 липня 2021, 13:04 7

Разумков підписав законопроєкт Зеленського про корінні народи

08 липня 2021, 13:04 7
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав ухвалений парламентом законопроєкт "Про корінні народи" і направив його на підпис Президенту України Володимиру Зеленському.

Як пише Regionews, про це свідчить картка законопроєкту на сайті парламенту.

Нагадаємо, що законопроєкт про корінні народи, ініційований Президентом України Володимиром Зеленським Верховна Рада 325 голосами схвалила на позачерговому засіданні 1 липня.

У пояснювальній записці зазначається, що метою документа є визначення правового статусу корінних народів України та встановлення правових гарантій на повне володіння всіма правами людини і основоположними свободами осіб, що належать до корінних народів України, які встановлені нормами міжнародного права, передбачені в Конституції та законах України.

Наголошується, що корінний народ України — автохтонна етнічна спільнота, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлює себе корінним народом України, становить етнічну меншість у складі її населення і не має власного державного утворення за межами України.

Корінними народами України, які сформувались на території Кримського півострова, є кримські татари, караїми, кримчаки.

Згідно із положеннями законодавчого акта, корінні народи України та їх представники мають право, колективно та індивідуально, на повне володіння всіма правами людини і основоположними свободами, визначеними у Статуті Організації Об’єднаних Націй, Загальній декларації прав людини, Декларації ООН про права корінних народів та в міжнародних договорах, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою, а також передбаченими у Конституції та законах України.

Законом передбачається визначення правового статусу представницьких органів корінних народів України, їх ресурсного забезпечення, питання міжнародного представництва.

Верховна Рада спікер президент кримські татари права

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Не можу звільнити Татарова. Як Зеленський поставив жирну крапку на спробах українців достукатися до нього через петиції
Спроба номер три: чи зможе франківський мер Марцінків зрушити з місця легендарний довгобуд
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Володимир Фесенко
Михайло Басараб
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram