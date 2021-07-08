12:55  08 июля
Укрпочта разъяснила, как можно вернуться к получению пенсий на дому через почтальонов
13:59  08 июля
В Киеве объявили подозрение "голосеевскому стрелку"
15:12  08 июля
Оккупанты на Донбассе ранили украинского защитника
UA | RU
UA | RU
08 июля 2021, 13:04 7

Разумков подписал законопроект Зеленского о корреных народах

08 июля 2021, 13:04 7
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал принятый парламентом законопроект "О коренных народах" и направил его на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как пишет Regionews об этом свидетельствует карточка законопроекта на сайте парламента.

Напомним, что законопроект о коренных народах, инициированный Президентом Украины Владимиром Зеленским Верховная Рада 325 голосами одобрила на внеочередном заседании 1 июля.

В пояснительной записке отмечается, что целью документа является определение правового статуса коренных народов и установления правовых гарантий на полное обладание всеми правами человека и основополагающими свободами лиц, относящихся к коренным народам Украины, которые установлены нормами международного права, предусмотренные в Конституции и законах Украины.

Отмечается, что коренной народ Украины — автохтонная этническая общность, сформировавшаяся на территории Украины, является носителем самобытной языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения не имеет собственного государственного образования за пределами Украины.

Коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крымского полуострова, крымские татары, караимы, крымчаки.

В соответствии с положениями законодательного акта, коренные народы Украины и их представители имеют право, коллективно и индивидуально, на полное обладание всеми правами человека и основополагающими свободами, определенными в Уставе Организации Объединенных Наций, Всеобщей декларации прав человека, Декларации ООН о правах коренных народов и в международных договорах, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой, а также предусмотренными в Конституции и законах Украины.

Законом предусматривается определение правового статуса представительных органов коренных народов Украины, их ресурсного обеспечения, вопросы международного представительства.

Верховная Рада спикер президент крымские татары права

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Не могу уволить Татарова. Как Зеленский поставил жирную точку на попытках украинцев достучаться до него через петиции
Попытка номер три: сможет ли франковский мэр Марцинкив сдвинуть с места легендарный долгострой
Все публикации »
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Михаил Басараб
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua