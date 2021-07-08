Разумков подписал законопроект Зеленского о корреных народах

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал принятый парламентом законопроект "О коренных народах" и направил его на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как пишет Regionews об этом свидетельствует карточка законопроекта на сайте парламента.

Напомним, что законопроект о коренных народах, инициированный Президентом Украины Владимиром Зеленским Верховная Рада 325 голосами одобрила на внеочередном заседании 1 июля.

В пояснительной записке отмечается, что целью документа является определение правового статуса коренных народов и установления правовых гарантий на полное обладание всеми правами человека и основополагающими свободами лиц, относящихся к коренным народам Украины, которые установлены нормами международного права, предусмотренные в Конституции и законах Украины.

Отмечается, что коренной народ Украины — автохтонная этническая общность, сформировавшаяся на территории Украины, является носителем самобытной языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения не имеет собственного государственного образования за пределами Украины.

Коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крымского полуострова, крымские татары, караимы, крымчаки.

В соответствии с положениями законодательного акта, коренные народы Украины и их представители имеют право, коллективно и индивидуально, на полное обладание всеми правами человека и основополагающими свободами, определенными в Уставе Организации Объединенных Наций, Всеобщей декларации прав человека, Декларации ООН о правах коренных народов и в международных договорах, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой, а также предусмотренными в Конституции и законах Украины.

Законом предусматривается определение правового статуса представительных органов коренных народов Украины, их ресурсного обеспечения, вопросы международного представительства.