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30 червня 2021, 16:53 30

Михайло Добкін: Без Росії війна на Донбасі не закінчиться

30 червня 2021, 16:53 30
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Без політичної волі з боку Росії припинити війну на сході України неможливо. Будь-які переговори з представниками так званих "Л/ДНР" не мають сенсу

Таку думку висловив міський голова Харкова в 2006-2010 роках, лідер громадської організації "Наш Дім - Харків" Михайло Добкін в ефірі програми "Смотрящие" на телеканалі "НАШ".

За словами Добкіна, його точка зору на питання припинення війни трансформувалася від початку конфлікту до сьогоднішнього дня.

"Я абсолютно впевнений, що без позиції Росії нічого там не вирішиться, я не прихильник домовлятися з "ЛНР" і "ДНР", потрібно домовлятися тільки з Росією. Тому що керівництво так званої "Л/ДНР" виконає будь-яку команду, яка прийде їм з Кремля. Вони без Росії не проживуть ні економічно, ні політично, ні фізично", - зазначив політик.

Він також переконаний, що зараз при будь-якому розвитку подій Україні не вдасться повернути статус-кво, який був до початку війни. "Я розумію, хоч це і непопулярна точка зору, що за ті 7 років, які пройшли з моменту втрати Криму і частини Донбасу, багато витекло не тільки води, але і людської крові. Ми повинні розуміти, що повернути статус-кво, в тому вигляді, як це було в 2014 році, неможливо. Ми не можемо повернути все як було на період 2014 року, ми в будь-якому разі вийдемо з втратами. Вже є втрати людських життів, є втрати, пов'язані з інфраструктурою, пов'язані з нереалізованими можливостями, є політичні втрати", — підкреслив Добкін.

На думку політика, для людини, яка ризикне взяти на себе відповідальність за ці втрати, ціною досягнення миру стане втрата політичної кар'єри. "Та людина, яка візьме на себе відповідальність за ці політичні втрати, але принесе мир, своїм ближнім оточенням буде піддана обструкції, але з часом ця людина увійде в історію. Він заради великого поступиться малим. Ціною за це буде його політична кар'єра", — сказав він.

Нагадаємо, у Харкові 31 жовтня пройдуть позачергові вибори міського голови. Вони були призначені Верховною Радою в березні, після того як в грудні 2020 року в берлінській клініці "Шаріте" помер мер Харкова Геннадій Кернес.

Раніше Михайло Добкін заявив, що готовий співпрацювати з усіма політичними силами, які поділяють його ідеологію та стратегію розвитку Харкова на роки вперед.

Харків Михайло Добкін

 
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