Михаил Добкин: Без России война на Донбассе не закончится

Без политической воли со стороны России прекратить войну на востоке Украины невозможно. Любые переговоры с представителями так называемых "Л/ДНР" не имеют смысла

Такое мнение выразил городской голова Харькова в 2006-2010 годах, лидер общественной организации "Наш Дом – Харьков" Михаил Добкин в эфире программы "Смотрящие" на телеканале "НАШ".

По словам Добкина, его точка зрения на вопрос прекращения войны трансформировалась от начала конфликта до сегодняшнего дня.

"Я абсолютно уверен, что без позиции России ничего там не решится, я не сторонник договариваться с "ЛНР" и "ДНР", нужно договариваться только с Россией. Потому что руководство так называемой "Л/ДНР" выполнит любую команду, которая придет им из Кремля. Они без России не проживут ни экономически, ни политически, ни физически", — отметил политик.

Он также убежден, что сейчас при любом развитии событий Украине не удастся вернуть статус-кво, который был до начала войны. "Я понимаю, хоть это и непопулярная точка зрения, что за те 7 лет, которые прошли с момента потери Крыма и части Донбасса, много утекло не только воды, но и человеческой крови. Мы должны понимать, что вернуть статус-кво, в том виде, как это было в 2014 году, невозможно. Мы не можем вернуть все как было на период 2014 года, мы по любому выйдем с потерями. Уже есть потери человеческих жизней, есть потери, связанные с инфраструктурой, связанные с нереализованными возможностями, есть политические потери", — подчеркнул Добкин.

По мнению политика, для человека, который рискнет взять на себя ответственность за эти потери, ценой достижения мира станет потеря политической карьеры. "Тот человек, который возьмет на себя ответственность за эти политические потери, но принесет мир, своим ближним окружением будет подвергнут обструкции, но со временем этот человек войдет в историю. Он ради великого поступится малым. Ценой за это будет его политическая карьера", — сказал он.

Напомним, в Харькове 31 октября пройдут внеочередные выборы городского головы. Они были назначены Верховной Радой в марте, после того как в декабре 2020 года в берлинской клинике "Шарите" скончался мэр Харькова Геннадий Кернес.

Ранее Михаил Добкин заявил, что готов сотрудничать со всеми политическими силами, которые разделяют его идеологию и стратегию развития Харькова на годы вперед.