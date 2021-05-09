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09 травня 2021, 15:11 9

Добкін запропонував співпрацю всім, хто поділяє його бачення розвитку Харкова

09 травня 2021, 15:11 9
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Добкін братиме участь у виборах мера Харкова в якості самовисуванця
Добкін братиме участь у виборах мера Харкова в якості самовисуванця
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Міський голова Харкова в 2006-2010 роках Михайло Добкін готовий співпрацювати з усіма політичними силами, які поділяють його ідеологію і стратегію розвитку Харкова на роки вперед

Про це Добкін, відповідаючи на запитання журналістів, заявив у Харкові біля Меморіалу Слави, де проходили урочисті заходи з нагоди Дня Перемоги, передає "RegioNews".

Зокрема, він підтвердив, що братиме участь у виборах мера Харкова 31 жовтня в якості самовисуванця, але не виключив співпраці "з усіма політичними партіями, які виступають за розвиток Харкова, підтримання тут стабільності, наведення порядку, відновлення спокою на вулицях і відстоювання поваги до всього, що пов'язано із землею, з людьми, які тут живуть".

"Всі, хто захочуть, будь ласка, хто поділяє мої погляди, я з будь-якою політичною силою готовий йти рука об руку до перемоги... Всіх, хто готовий розділити зі мною відповідальність за подальший розвиток Харкова, будь ласка, я всіх запрошую. Головне, щоб у нас збігалася ідеологія і бачення того, яким має бути місто Харків наступного року, через три роки, через п'ять років, через 10 і через 20 років. Що б нам потім не було соромно за те, що за свій період каденції ми зуміли зробити", - заявив Добкін.

Нагадаємо, напередодні Михайло Добкін записав відеоролик, присвячений Дню Перемоги, в якому він обіцяє захистити традиції і повернути харків'янам свято.

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