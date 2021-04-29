Ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС підвищать пенсії

ВР схвалила законопроєкт №4555 за основу

ВР схвалила законопроєкт №4555 за основу

Фото: з відкритих джерел

Про це передає RegioNews з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Так, законопроєкт передбачає підвищення до 16080 грн пенсії ліквідаторам 1 групи інвалідності, які наразі в середньому отримують 12270 грн. Пенсіонерам ліквідаторам другої групи інвалідності - з 10967 до 12987 грн, для третьої - з 8129 до 8917 грн. Таке підвищення загалом буде стосуватися 39481 пенсіонера.

У пояснювальній записці до закону наголошується, що документ потребує додаткових видатків з державного бюджету у розмірі 526,5 млн грн на 2021 рік (для виплат у липні - грудні).

З урахуванням індексації пенсійних виплат у 2022 році сума додаткових видатків становитиме 1 158 млн грн на рік (10-відсоткова індексація), у 2023 році - відповідно 1 262 млн грн на рік (9-відсоткова індексація).

Раніше повідомлялось, що на Чорнобильській атомній електростанції рівно 35 років тому, 26 квітня 1986 року, сталася найбільша атомна катастрофа сучасності. Наслідки вибуху на Чорнобильській АЕС стали катастрофою: радіацією було заражено 200 тис.кв. км земель, 70% з них - території України, Білорусі та Росії.